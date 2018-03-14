المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبراء أجانب

بدور إبراهيم:يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور جاك مانيو، خبير جراحات الأذن الدقيقة، وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة، بجامعة مارسليا بفرنسا، والدكتوره أليساندرا روسو، خبيرة جراحات التكميل، وتشوهات الأذن الخارجية، وذلك فى الفترة من 6 - 20 أبريل المقبل.كما يستضيف الدكت

بدور إبراهيم:



يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور جاك مانيو، خبير جراحات الأذن الدقيقة، وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة، بجامعة مارسليا بفرنسا، والدكتوره أليساندرا روسو، خبيرة جراحات التكميل، وتشوهات الأذن الخارجية، وذلك فى الفترة من 6 – 20 أبريل المقبل.

كما يستضيف الدكتور أندرو الشيسنى، خبير الأمراض الجلدية المزمنة “الثعلبة والبهاق والصدفية”، بجامعة كوفنترى بإنجلترا، وذلك فى الفترة من 13 – 27 أبريل.

وتستقبل المستشفى حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يومياُ، عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.



