المجمعة العشرية ترفع التغطية التأمينية عن 71 ألف مشروع

رفعت المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (العشرية) التغطية عن 71039 مشروعًا خلال آخر 6 سنوات فقط، وذلك نتيجة وجود مخالفات فى التنفيذ.

كشف جمال إسماعيل، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجمعة، أنها تقوم بمراجعة الرسومات الهندسية للمشروعات التى يصدر لها وثائق تأمين، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع طبقًا للمعتمد منها، ورفع التغطية عن المخالف، والتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بما يفيد ذلك.

وأوضح “إسماعيل” أنه فى حالة مخالفة التنفيذ للرسومات المعتمدة من المجمعة يتم رفع التغطية التأمينية عن المشروع، وإخطار جهة التراخيص المختصة بها لإيقاف الأعمال، لحين توفيق أوضاع تلك المخالفات من حيث تقديم رسومات معدلة يتم مراجعتها مرة أخرى، ومطابقتها مع ما تم تنفيذه على الطبيعة للتأكد من سلامة المنشأة.

ولفت إلى أنه بهذا الدور الذى تقوم به المجمعة تسهم بشكل كبير مع جهات التراخيص والمحليات فى القضاء على مخالفات المبانى الصادر لها وثيقة تأمين مسئولية مدنية عن أخطار أعمال البناء، ومن ثم الحفاظ على الثروة العقارية وسلامة المنشآت والأرواح.

واعتبر أن دور المجمعة التزام قانونى لطالبى تلك الوثيقة وفقاً لما نصت عليه المادة (46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، إذ لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر، أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. يذكر أن المجمعة العشرية سميت بذلك لأن المشرع المصرى نص على أن مدة التأمين الإجبارى تغطى مسئولية المهندس والمقاول، وتشمل فترة تنفيذ الأعمال والبناء أيًا كانت (وهى محددة بوثيقة التأمين)، إلى جانب مدة السنوات العشر الخاصة بالضمان العشرى للبناء، والتى تبدأ اعتباراً من تسليم البناء طبقًا للمادة 651 مدنى، لذلك تمتد الوثيقة لعشر سنوات منذ تسلم البناء.