المجمعة العشرية تبدأ تقديم خدماتها للجمهور إلكترونياً

بدأت المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (العشرية) تقديم خدماتها إلكترونيًا للجمهور للمرة الأولى منذ تأسيسها.

كشف جمال إسماعيل، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجمعة، أن العميل يمكنه الاستعلام إلكترونيًا عن موقف مشروعه من خلال رقم الإيصال الخاص الذى سدد من خلاله الرسوم التأمينية.

وأوضح أن العميل سيتمكن من معرفة أين وصلت مرحلة إصدار البوليصة الخاصة بمشروعه العقارى، والإطلاع رد المهندس الذى يراجع ملفه، سواء كان هناك ملاحظات أم لا، كما يتم إبلاغه وقت صدور الوثيقة لاستلامها.

ولفت «إسماعيل» إلى أن ذلك يوفر الوقت والجهد على العملاء للاستعلام عن الوثائق دون الحاجة إلى التوجه إلى المجمعة أو فروعها بالمحافظات، كما يخفف العبء على عاتق العاملين ويساعدهم فى إنجاز المهام بسهولة وسرعة.

وأشار إلى أن المجمعة طورت موقعها الإلكترونى لتتمكن من تقديم الخدمات عن بُعد للعملاء والبدء بخدمة الاستعلام عن حالة الإصدار وموعده، وذلك فى إطار خطتها لتحديث بنيتها التكنولوجية .

ووفقا للمادة (46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته: بأنه «لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر، أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين».

ونصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على وجوب اعتماد الرسومات الإنشائية للمبانى الخاضعة لوثيقة التأمين طبقًا للمادة (46) المشار إليها بعاليه من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، والصادر على أساسها الوثيقة.

وأكد «إسماعيل» أن هذه الخدمة سوف تساعد الجمهور، خاصة من المحافظات التى ليس بها فروع للمجمعة، ما يوفر عليهم مشقة السفر للاستعلام عن موقف إصدار الوثيقة.

وأوضح أن المجمعة تقوم حاليًا بإصدار وثائق التأمين فى إطار منظومة الإصدار الموحد، والذى بدأ منذ الرابع من سبتمبر الماضى لصالح شركات القطاع الأعضاء بها، وذلك فى إطار توجيهات وقرارات اللجنة الإدارية للمجمعة، والتى يترأسها الدكتور عادل أحمد موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين.

ولفت إلى إسناد هذا الدور للمجمعة مؤخرًا فى إطار القرار الصادر من رئيس الوزراء باعتماد نموذج وشروط الوثيقة والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ السادس من سبتمبر الماضى.

يذكر أن تسمية المجمعة بالعشرية يرجع إلى أن مدة الوثيقة 10 سنوات منذ تسلم البناء وذلك وفقًا للقانون.