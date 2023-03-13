المجمعات الاستهلاكية: توافر اللحوم البرازيلية بسعر 120 جنيها والسودانية بـ165

كشف رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية محمد أبو مندور عن توافر اللحوم البرازيلية بسعر 120 جنيها، ونظيرتها السودانية بـ165.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية، لميس الحديدي، على شاشة “on”.

وأوضح أن الحكومة وافقت على استيراد 25 ألف طن سنويا من الدواجن قائلاً : “الاستيراد لتغطية الاحتياج المحلي وفقاً لذلك الاحتياج وما سيتم استيراده يختلف عن الأرصدة المحلية التي تكفي وتغطي لمدة ستة أشهر”.

وقال: “لدينا احتياطي استراتيجي من الدواجن ، ونهدف ليكون الرصيد آمنا”.



وأضاف: “عندنا أرصدة تكفي لمدة ستة أشهر واحنا دائماً عندنا أرصدة مش بنستورد عشان أزمات بس أو في أوقات معينة”.



ولفت إلى أن ذلك هو أحد أدوات الدولة لضبط السوق قائلاً : “أدينا شفنا بمجرد ضخ الدواجن البرازيلية تراجعت أسعار المحلية”.



وأضاف: “الدواجن المستوردة من الأرصدة لها مدد صلاحية طويلة وأي منتج مستورد لابد أن يمر بمراحل من الرقابة والتدقيق”.



واوضح أن اللحوم الحمراء المستوردة متوفرة قائلاً : ” لدينا لحمة برازيلي مجمدة بـ120 جنيها، واللحوم السودانية بـ165 جنيها”.