المجمعات الاستهلاكية تعرض 20 سلعة من إجمالي 60 صنفًا تموينيًا

محمد مجديقامت المجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية"، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بعرض قائمة تضم 20 صنفاً فقط من السلع الغذائية وغير الغذائية، مدون عليها قائمة السلع التموينية بأسعار البيع المختلفة، والتي تبين سعر التاجر، وسعر البيع للمستهلك.يشار إلى أن

محمد مجدي



قامت المجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات “القابضة للصناعات الغذائية”، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بعرض قائمة تضم 20 صنفاً فقط من السلع الغذائية وغير الغذائية، مدون عليها قائمة السلع التموينية بأسعار البيع المختلفة، والتي تبين سعر التاجر، وسعر البيع للمستهلك.

يشار إلى أن التموين أعلنت منتصف العام الماضي، عن زيادة عدد السلع التي تطرح على البطاقة التموينية من 10 سلع إلى 60 سلعة مختلفة الصنف والحجم.

وقال أحد مديري فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ”المال”، أن تلك القائمة تحتوي على السلع التي يتم بيعها للمستفيدين من الدعم الحكومي الخاص بالبطاقات التموينية.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن، يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة 50 جنيهاً كل شهر، يشتري من خلالها السلع التي يرغب بها في تلك القائمة المعلن عنها.

قائمة مراحل تداول السلع التموينية بتاريخ 17/ 12/ 2017





م الصنف الوزن سعر التاجر سعر المستهلك 1 سكر معبأ 1 كيلو 9.25 9.50 2 أرز معبأ 1 كيلو 6.40 6.50 3 أرز هندي معبأ 1 كيلو 6.00 6.50 4 دقيق معبأ 1 كيلو 6.10 6.25 5 مكرونة معبأه 350 جم 2.15 2.25 6 عدس مجروش 500 جم 9.75 10.00 7 فول معبأ 500 جم 3.25 3.50 8 زيت خليط 800 مللي 13.75 14.00 9 زيت عباد 1 لتر 19.50 20.00 10 مسلي صناعي 800 جم 17.00 17.25 11 شاي ناعم 40 جم 2.90 3.00 12 صلصة 300 جم 4.60 4.75 13 جبنة تتراباك 250 جم 5.10 5.25 14 جبنة تتراباك 500 جم 10.10 10.25 15 مسحوق اتوماتيك 1 كيلو

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