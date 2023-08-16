الكندوز 270 جنيها.. أسعار اللحوم الحية والمشفية اليوم الأربعاء 16-8-2023

سجلت أسعار اللحوم الحية والمشفية استقرار ا اليوم الأربعاء 16-8-2023 وبلغت أسعار القائم 125 جنيها للكيلو للعجول، بينما سجلت اللحوم الهندية والسوداني المشفية في بعض المحال التجارية والمنافذ 200 جنيه والمفروم السوداني 150 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الكندوز البلدي 270 جنيها في المنافذ و280 جنيها إلي 435 جنيها في محال الجزارة بالسلاسل التجارية والمناطق الراقية.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر اللحوم الجملي أوالسجق أو المفروم 300 جنيه للكيلو والبرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و 350 جنيها في محال الجزارة و الضاني البرقي 380 جنيها والبلدي 280 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق أو البرجر البقري 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 280 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

ونوه التجار إلي أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120 جنيها للكيلو .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو القائم ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وألمح التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ الداخلية :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي والجاموسي : 200 جنيه

أسعار السجق البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه