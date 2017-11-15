المجلس الياباني ICID يبحث فرص الاستثمار بجنوب سيناء

شريف عمر يعقد وفد من المجلس الدولى للتعاون والتنمية باليابان ICID عدة اجتماعات ولقاءات استثمارية مع عدد من الشركات والجهات الحكومية بمحافظة جنوب سيناء فى إطار خطة المجلس لزيادة الاستثمارات اليابانية فى المحافظة السياحية. وخلال الأيام القليلة الماضية عين المجلس زهراء المدنى فى منصب نائب

شريف عمر

يعقد وفد من المجلس الدولى للتعاون والتنمية باليابان ICID عدة اجتماعات ولقاءات استثمارية مع عدد من الشركات والجهات الحكومية بمحافظة جنوب سيناء فى إطار خطة المجلس لزيادة الاستثمارات اليابانية فى المحافظة السياحية.

وخلال الأيام القليلة الماضية عين المجلس زهراء المدنى فى منصب نائب رئيس مجلس الادارة، وكمسئولة عن التواصل مع الجهات الحكومية.

وقالت المدنى فى تصريحات خاصة لـ “المال” ان المجلس الدولى اليابانى يضم عدد من الممثلين عن الحكومة اليابانية بجانب 131 شركة يابانية، والتى أبدت اهتماماً بالاستثمار فى مصر.

ومن المخطط عقد لقاء مجمع مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى المحافظة وكيفية مشاركة المجلس فى التنفيذ.

وأشارت المدنى فى تصريحات خاصة لـ المال أن أعضاء المجلس أتموا فى الايام الماضية توقيع 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية المتواجدة بجنوب سيناء، وسيتم الإعلان عنها فور الاتفاق النهائى مع المحافظ

ولفتت إلى أن المجلس يخطط لانشاء أول مدينة أوليمبية متكاملة فى سيناء بجانب التركيز على الفرص المتاحة بفطاع السيارات والمواد الاساسية والغذائية.

ويعتبر المجلس الدولى للتعاون والتنمية باليايان ICID أحد الجمعيات غير الحكومية، ووقه نهاية سبتمبر الماضى اتفاقية مع جامعة أكسفورد للتبادل بين الجهتين،