المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يبدأ الجلسة الثانية للدورة السنوية

عقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني جلسة كاملة أمس للاستماع إلى تقارير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، ومحكمة الشعب العليا، والنيابة العامة الشعبية العليا، بالإضافة إلى شرح بشأن خطة إصلاح مؤسسات مجلس الدولة، بحسب وكالة شينخوا.

وحضر الاجتماع كل من شي جين بينغ، لي تشيانغ، تشاو له جي، وانغ هو نينغ، هان تشنغ، تساي تشي، دينغ شيويه شيانغ، ولي شي.

وألقى لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، تقريرا حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، في الجلسة.

كما ألقى تشو تشيانغ، رئيس محكمة الشعب العليا، تقرير عمل المحكمة، وألقى تشانغ جيون، النائب العام للنيابة العامة الشعبية العليا، تقرير عمل النيابة.

وشرح عضو مجلس الدولة شياو جيه، خطة إصلاح مؤسسات مجلس الدولة للمشرعين.