المجلس المصرى : نستهدف المرتبة 40 بقائمة مصدرى الصناعات الهندسية

سمر السيد: قالت مها صالح، المدير التنفيذى للمجلس المصرى التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس لديه خطة للارتقاء بصادرات القطاع خلال السنوات المقبلة، للوصول إلى المرتبة الـ40 من قائمة الدول المصدرة، مشيرةً إلى أن هذا المركز تحتله حاليا جنوب أفريقيا، وتبلغ…

سمر السيد:

قالت مها صالح، المدير التنفيذى للمجلس المصرى التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس لديه خطة للارتقاء بصادرات القطاع خلال السنوات المقبلة، للوصول إلى المرتبة الـ40 من قائمة الدول المصدرة، مشيرةً إلى أن هذا المركز تحتله حاليا جنوب أفريقيا، وتبلغ إجمالى صادراتها 22.5 مليار دولار.

وأضافت – فى كلمتها بفعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، بالتعاون مع المجلس التصدير للصناعات الهندسية اليوم الخميس – أن مصر تحتل المرتبة الـ 70 حاليا فى قامة الدول المصدرة للسلع الهندسية، بإجمالى صادرات 2.5 مليار دولار.

وذكرت أن قطاع الصناعات الهندسية يأتى من ضمن 5 قطاعات صناعية، تحتل 80% من صادرات مصر، ومن بين 4 قطاعات ذات أولوية، و تركز وزارة الصناعة والتجارة على تنميتها.

وأضافت أن هناك 200 شركة بالقطاع تصدر أقل من مليون دولار، وهى الشركات التى يركز عليها المجلس لتنميتها ورفع صادراتهم.

وذكرت أن 80% من صادرات القطاع تتركز فى الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا وبريطانيا وبمنطقة الشرق الأوسط مثل الإمارات والجزائر.

ولفتت إلى أن المجلس نظم 9 معارض دولية خلال الفترة الماضية و3 بعثات تجارية لألمانيا وأفريقا، علاوة على إجراء 80 دراسة سوقية.

وكشفت أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية، سجلت زيادة 16% فى فبراير الماضى مقارنة بالفترة المقابلة للعام الماضى.

وأوضحت أن المجلس يعتبر جهة استشارية لوزير الصناعة والتجارة، ويقوم بتسهيل عمل الشركات التى ترغب فى الاستثمار عالميا، من خلال العمل على 3 محاور هى “السوق والمنتج والشركات”.

وأشارت إلى أن هناك برنامج تم تدشينه العام الماضى، يقوم على 4 مراحل لتسريع وتيرة عمل الشركات فى الخارج والارتقاء بمعدلات الصادرات، ورصد أبرز الأسواق التى يتم التعامل معها.