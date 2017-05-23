المجلس المصرى الأوروبى يدعو للتواجد في 6 دول لدعم الصادرات

دعاء محمود طالب هاني قسيس، عضو المجلس المصري الأوروبي، بضرورة تكثيف التواجد المصري في 6 دول أجنبية، من ضمنها فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا؛ وذلك لدعم الصادرات المصرية،بالتزامن مع قيام الحكومة بتقديم دعم للمستثمر في صفقاته التصديرية. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي،…

دعاء محمود

طالب هاني قسيس، عضو المجلس المصري الأوروبي، بضرورة تكثيف التواجد المصري في 6 دول أجنبية، من ضمنها فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا؛ وذلك لدعم الصادرات المصرية،بالتزامن مع قيام الحكومة بتقديم دعم للمستثمر في صفقاته التصديرية.





وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن التفكير السابق في إلغاء المناطق الحرة، سواء الخاصة أو العامة، يعد جريمة، قائلاً: “هي مناطق هامة للغاية للاستثمار المصرى”.

من جانبه قال محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي، إن الخطة التسويقية للمنتجات المصرية تحتاج إلى فكر غير تقليدي، خاصة أن كل سوق لها طريقة في التعامل حسب طبيعة كل دولة، مقترحًا عقد لقاء كبير في مصر أو دولة أجنبية بحضور أهم 100 شركات في العالم لعرض إنشاء مشاريع جديدة مثل المدن الصناعية.