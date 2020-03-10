المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء: لدينا بيانات 1240 شهيد

قال اللواء عبد المنعم حافظ أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصايين، إن المجلس لديه بيانات 1240 شهيد.

وأضاف أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، أن تم تنفيذ 650 بطاقة تعريفة لأسر الشهداء، لسهول حصولهم على الخدمات االتعليمية، والاجتماعية، فضلا عمل 358 بطاقة تموينية، وذلك في الخدمات التي يقدمها المجلس لأسر الشهداء والمصابين.

وأكد أن عدد الشهداء المقيدين بقواعد البيانات 1240، تم صرف دعم نقدي لـ 919، كما يجري تنقية قواعد البيانات بشكل مستمر، كما سجل المجلس 6140 مصابا.

قرعة للعمرة

وتابع: “تم إجراء قرعة للعمرة بعد توقفها لقرابة خمس أعوام، وإنشاء قسم للرصد الميداني بالمجلس، وتحديث للبيانات، إلى جانب تبني أبناء الشهداء والمصابين فنياً ورياضياً ودراسياً، وافتتاح عدد من المكاتب الإقليمية لتوسيع رقعة الخدمة المقدمة”.

قاعدة بيانات

وأضاف أن يقوم المجلس على حصر الضحايا وإعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير وظائف ووحدات سكنية، ويوفر المجلس تعويض مادي 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتحت المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد انتهاء أعمال التجديدات الخاصة به بالنيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأنشئ المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسمى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم.

تأسيس المجلس

وثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المركز القومـي لرعاية أسر الشـهـداء والمصابـين.

وعُدل المسمى بقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم 1534 لسـنة 2011 بتعديل مسمى المـركز القومـي لرعاية أسر الشــهـداء والمصابين إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين.

ويختص المجلس بحصر الضحايا وإعداد قاعـدة بيانات بـهم، صرف التعويـضات وتوفير العلاج،توفير الوظائف والوحدات السكنيـة، وتقديم سبل الدعم والرعاية لهم.

والمجلس يترأسه السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعضوية وزراء التخطيط،التعليم العالي،التضامن الإجتماعي، التنمية المحلية، التعاون الدولي، الإسكان،الصحة وعضوين من المجتمع المدني،عضوين من أسر الشهداء و3 شخصيات عامة .

ووفقا للبيانات المنشورة، فأن عدد المقيدين بقواعد بيانات المجلس 1240 شهيدا و 6140 مصابا.