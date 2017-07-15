المجلس الرئاسي الليبي يدعو لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2018

وكالات:أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مارس 2018.وأعلن السراج ـ في كلمة الليلة للشعب الليبي بثتها (قناة ليبيا) الرسمية والصحفة الرسمية لحكومة الوفاق على (الفيس بوك) ـ عن خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة تتضمن مجموعة من النقا

وكالات:

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مارس 2018.





وأعلن السراج ـ في كلمة الليلة للشعب الليبي بثتها (قناة ليبيا) الرسمية والصحفة الرسمية لحكومة الوفاق على (الفيس بوك) ـ عن خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة تتضمن مجموعة من النقاط ومنها إجراء الانتخابات.

وناشد السراج كل الليبيين أن يتوحدوا من أجل بناء دولتهم، مؤكدا أنه مع أي جهد طالما يحارب الإرهاب في ربوع ليبيا، مشددا على ضرورة الفصل بين من يختلف مع طرف ضد الآخر وبين من هو إرهابي.