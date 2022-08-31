المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح يبحث اعتماد المخططات التفصيلية لـ 6 قرى

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 6 قرى وهي (أم الرخم ، القصر ، ساحل العميد، العميد، أولاد مسعود، وسواني سمالوس)، وذلك ضمن اعتماد واستكمال الاجراءات بإعداد المخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة، ليصل إجمالى عدد القرى التى تم اعتماد المخطط التفصيلي لها ٢٩ قرية بمطروح .

يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والموافقة على ضم ٢٣ قرية و٧ تجمعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة بالاضافة إلى ١١ قرية ضمن المرحلة الاولى لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية والحياة الكريمة للمواطنين ، موجها بالإسراع في وضع جميع الجهات لخطتها في تطوير القرى المستهدفة وتوفير كافة احتياجات ومطالب المواطنين الحالية والمستقبلية .

وناقش المجلس من خلال عرض صالح حماد مدير ادارة المجالس التصديق على اعمال الاجتماع السابق للمجلس والانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ كما ناقش اقتراحات رسوم النظافة بجميع مراكز ومدن المحافظة سواء بالمنازل او التجارى او الأنشطة الاخرى والمصالح الحكومية ، مع مخاطبة وزارة التنمية المحلية بمقترحات المجلس التنفيذى وما تم الموافقة عليه بما يعود على منظومة النظافة بالمحافظة ويوفر المعدات والاجهزة والآلات اللازمة للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة والشكل الحضارى كما وجه محافظ مطروح بالمتابعة والمرور الدورى لرؤساء القرى والاحياء ومنع اى تجاوزات او تعديات على اراضي الدوله ومنع اى مبانى جديدة في المهد .

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء يوم أمس الثلاثاء ، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد واعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، النائب حسن أبو قديره والنائب جمال الشورى والنائب عيسي أبو تمر والنائبة سحر عيد ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة، كما حرص محافظ مطروح على حضور عدد من من طلائع برلمان الشباب بمطروح لتنمية وعيهم بما يتم على أرض المحافظة من جهود تنموية مشيدا بحضورهم بلقاء الشباب الثانى بمحافظة الغربية.

كما وافق المجلس التنفيذي على اطلاق اسم المرحوم ابو بكر حوسين وشهرته مراجع الشايب على اسم مدرسة بالسلوم ،تكريما لتضحيته بنفسه من اجل إنقاذ سيدتين غرقتا بشاطئ السلوم.

كما شدد محافظ مطروح على التزام جميع الجهات بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترشيد الطاقة مع تخفيض استهلاك الكهرباء، مع مراجعة فواتير كهرباء المصالح الحكومية ومقارنة حجم الاستهلاك ومدي الجدية بالمقارنة بالشهر السابق كما وجه محافظ مطروح لمديرية الصحة بفتح وحدة سيدى حنيش مع تواجد الأطباء ومتابعة تشغيل الوحدة الصحية أبو لهو البحرية يومين اسبوعيا كذلك دراسة مقترح فتح مزيد من فصول التمريض حيث سيتم فتح فصل بالإدارة الصحية بالضبعة كنواة لمدرسة التمريض بالمدينة ودراسة فتح مزيد من الفصول بمطروح مع الإقبال الكبير على هذا النوع من التعليم .

كما وجه محافظ مطروح بدراسة فتح المزيد من فصول مرحلة رياض الاطفال الـ kg ، ووضع البدائل للتيسير على أولياء الامور في الانتقال توصيل أبنائهم كما قرر محافظ مطروح تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مع توفير الشتلات اللازمة سواء من خلال التعاون مع مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة والامانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي ومنظمات المجتمع المدنى ووزارة البيئة وغيرها والبدء بالمدارس، وبدء انطلاق المبادرة الاسبوع القادم من احدى المدارس الفنية بالمحافظة ،وكذلك مراكز الشباب مع وضع خطة للتنفيذ بمشاركة وتعاون جميع الجهات.