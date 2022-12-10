المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية يناقش استراتيجية الاستخدامات السلمية للطاقة 2030 

تستضيف هيئة الطاقة الذرية المصرية اليوم السبت اجتماع المجلس التنفيذي السبعين للهيئة العربية للطاقة الذرية، في إطار الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الطاقة الذرية المصرية سواءً على المستوى القومي والأفريقي والعربي والدولية.

وسيتم افتتاح المجلس بحضور رئيس الدورة الحالية، وهي دولة فلسطين، ويمثلها السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشئون الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، ونائب رئيس الدورة الحالية وهي دولة الكويت ويمثلها منصور سعيد الجويان مدير إدارة أعمال الاجهزة والتحكم بوزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت، وعدد من المسئولين.

سالم حامدي رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية

وسيحضر الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية بالاضافة الى وفود المملكة الأردنية، المملكة العربية السعودية، والسودان، والعراق، والكويت، ولبنان، دولة ليبيا، وموريتانيا، الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى وفدي جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية.

يجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية يختص بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، وسيشمل جدول أعمال المجلس:

عرض أنشطة الهيئة خلال عام 2022 والتي تشمل الأنشطة العلمية المنفذة، اجتماعات الخبراء، التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربيـة، كما يشمل جدول الأعمال مناقشة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إضافة إلى الخطة المستقبلية لأنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية لسنة2023، كذلك موضوع استضافة المؤتمر العربي 16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2023، وعرض نتائج المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية والذي عقد بالقاهرة من 6-8 ديسمبر 2022.

كما سيتم عرض موضوع الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030، وختاماً تحديد موعد ومكان عـقـد الدورة 71 للمجلس التنفيذي والدورة 35 للمؤتمر العام للهيئة.

وقال عمرو الحاج بأن الهيئة يسعدها إستضافة فاعليات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في إطار دعمها لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية وسعيها الدائم لدعم التعاون بين الدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والقيام بدورها المحوري لدعم جميع الأنشطة المحلية والدولية في هذا المجال.

وقال الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن من أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها “الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2030” والتي تم عرضها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 110 بجامعة الدول العربية ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) بالجزائر، وكذلك الخطة المستقبلية لأنشطة الهيئة لعام 2023.