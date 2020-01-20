المجلس التنفيذى لمطروح يناقش تطوير مزلقان السكة الحديد بالضبعة

أكد محافظ مطروح أهمية دور الجامعة وتعاون جميع الجهات بالمحافظة معها فى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه جار الاسراع فى إنهاء المنشآت بالكيلو 10.

ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح سرعة تطوير مزلقان السكة الحديد بالضبعة، ومراجعة وحصر المعابر غير الشرعية على طول خط السكة الحديد بالتنسيق مع رؤساء المدن.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإسراع الخطى فى تنفيذ المشروعات الخدمية مع تحمل الجميع للمسئولية فى إطار عمل الفريق الواحد والتعاون من خلال التخطيط الجيد والإشراف والمتابعة لكافة المشروعات من أجل تحقيق الصالح العام ومصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى الأول بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتيرالمساعد ورؤساء المدن و الهئيات والمديريات والادارات بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح أهمية دور الجامعة وتعاون جميع الجهات بالمحافظة معها فى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه جار الاسراع فى إنهاء المنشآت بالكيلو 10.

بحث حلول لتصريف المياه الجوفية على خط سكة حديد الرويسات الحمام

كما استعرض المجلس عدد من الموضوعات ومنها بحث حلول لتصريف المياه الجوفية على خط سكة حديد الرويسات الحمام سواء فى الزراعة او تصريفها بترعة بهيج من خلال دراسة مشتركة للسكة الحديد والزراعة والمواردالمائية ومدينة الحمام، مع الانتهاء من تشغيل خط جديد بديل موازى بطول 1,7 كم فى 16 ديسمبر الماضى.

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات وبحث توجيه الاعتمادات المالية للمشروعات التى لم تنفذ الى مشروعات اخرى تحقق الصالح العام ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض لاقامة قاعة اجتماعات بمجلس مدينة الضبعة.

كما تمت مناقشة عمل دراسة تربوية لمدى الاحتياج لانشاء مدرسة تعليم اساسى بنجع عرابى بقرية العميد بالحمام،مع حصر كامل لعدد الطلاب المتسربين من التعليم الاساسى بجميع مدن المحافظة.

التصديق على إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية جميمة بالضبعة على مساحة 2500 متر

كما تم التصديق على انشاء مدرسة تعليم اساسى بقرية جميمة بالضبعة على مساحة 2500م 2 ، ودراسة الشئون القانونية والاملاك لطلب تخصيص ارض مركز شباب فوكة ودعمه بملعب خماسى منجل .

كما وافق محافظ مطروح على طلب تغيير اسم مدرسة عمر دارة للتعليم الاساسى الى مدرسة أولاد صقر، ودراسة طلب إطلاق مسميات لأبناء مطروح على عدد من المدارس الأخرى.

التنسيق مع هيئة الأوقاف بشأن طلب إحلال وتجديد مدرسة تحفيظ القرآن بمرسى مطروح

وكذلك التنسيق مع هيئة الاوقاف بشأن طلب احلال وتجديد مدرسة تحفيظ القرآن بمرسى مطروح ، وتشكيل لجنة لدراسة رسوم عبور سيارات تحميل المواد المحجرية، وبحث تخصيص أو انشاء مبنى للمجلس القومى للمرأة بمطروح ، ومقترح انشاء وحدة بيطرية بين مدينتى النجيلة وبرانى للحفاظ على الثروة الحيوانية