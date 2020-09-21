المجلس التصديري : 306 ملايين دولار صادرات الحديد خلال 7 شهور (جراف)

سجلت صادرات الحديد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي تراجعًا بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والذي قال إن صادرات الحديد سجلت حوالي 306 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغت حوالي 461 مليون دولار والتي 7.9 مليار جنيه.

وأضاف التقرير الصادر عن المجلس التصديري أن السعودية احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للحديد في مصر بقيمة 98.9 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 1.5 مليار جنيه بتراجع 29% عن الفترة المقابلة العام الماضي، والذي سجل فيه قيمة 139 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه.

وأوضح المجلس أن إسبانيا استوردت من مصر حديد بقيمة 25.9 مليون دولار والتي تعادل حوالي 419 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بزيادة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها 20.7 مليون دولار والتي تعادل حوالي 357 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن إيطاليا جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 23.5 مليون دولار والتي تعادل حوالي 376 مليون جنيه بتراجع 12% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت فيها حوالي 26 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 466 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

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