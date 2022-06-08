المجلس التصديري: 1.412 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 4 أشهر

قال المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجلس يدرس إرسال عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية حتى نهاية العام الحالي، إلى جانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الالكترونية والدورات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة وشركاء النجاح.

وأضاف “برزي” في بيان اليوم أنه عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية للأربع شهور الأولى من 2022، فقط بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الأربعة الاولى من عام 2022 حوالي 1.412 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 44 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 1368 مليون دولار.

وتابع أنه بلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 305 ملايين دولار بنسبة نمو في القيمة 14% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 338 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 419 مليون دولار بنسبة نمو 8% وقيمة نمو 31 مليون دولار، مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار. وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 350 مليون دولار، محققة نسبة تراجع في القيمة -6% مقارنة بصادرات إبريل 2021.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى إبريل من عام 2022 بقيمة 748 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 2% وقيمة نمو بلغت 15 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 249 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 101 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 10%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 26%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 226 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الاولى من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 128 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18%، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 88 مليون دولار ونسبة نمو 26%، السودان بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 33%، ليبيا بقيمة 69 مليون دولار ونسبة تراجع 5%.

وفلسطين بقيمة 64 مليون دولار محققة نسبة زيادة 49%، الاردن بقيمة 61 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، لبنان بقيمة 56 مليون دولار ونسبة نمو 43%، ألمانيا بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 8%، اليمن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 44 مليون دولار ونسبة تراجع 17% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.

كما احتلت تركيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 22 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 21 مليون دولار، السودان بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 20 مليون دولار.

والسعودية بقيمة صادرات 128 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة 9 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 56 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار.

وهولندا بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، كينيا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، وفى المركز العاشر بولندا بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

واوضح برزي أن المجلس يعمل على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي اعدها المجلس للقطاع في الربع الأول من عام 2021 حيث استهل المجلس تحركاته في عام 2022 بتنظيم بعثة ترويجية إلى كينيا في يناير 2022 .

ثم تنظيم المشاركة المصرية في معرض جلف فود دبى في فبراير 2022 ثم المشاركة في وفد وزارة الخارجية إلى جيبوتى في مارس 2022، تنظيم مشاركة الشركات المصرية في معرض APAS البرازيل خلال الفترة من 17-20 مايو، بجانب تنظيم بعثة ترويجية لعدد 47 شركة مصرية إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو الجاري بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية بالأردن وغرفة تجارة عمان بمشاركة مستوردين من دول ( الأردن – فلسطين – سوريا – العراق ).