المجلس التصديري ينظم ورشة للتعامل مع OEM العالمية في السيارات

عمر سالم ينظم المجلس التصديري للسلع الهندسية، غدا الخميس الموافق 29 مارس الجاري، ورشة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم قطاع مكونات السيـارات في التوافـق مع متطلبـات التصدير للأسـواق الدولية. وأشار المجلس، أن التعاون الوثيق مع البنك الأوروبي…

عمر سالم

ينظم المجلس التصديري للسلع الهندسية، غدا الخميس الموافق 29 مارس الجاري، ورشة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم قطاع مكونات السيـارات في التوافـق مع متطلبـات التصدير للأسـواق الدولية.

وأشار المجلس، أن التعاون الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يستهدف مناقشة كيفية التعامل مع شركات الـ OEM العالمية في مجال السيارات والتأهيل للوضع على قائمة سلاسل الموردين العالميين لهذه الشركات.

وأشار المجلس في بيان له، أن الورشه يشارك بها خبير متخصص في التعامل مع الـOEMs دوليا، كما سيتم من خلال ورشة العمل عرض الآليات التمويلية التي يقدمها بنك EBRD للشركات الصغيرة المتوسطة بالإضافة إلى بعض تجارب الشركات المصرية التي قامت بالفعل من الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية، هذا بالإضافة إلى عرض موضوع إتفاقية أغادير وكيف يمكن تعزيز الاستفادة منها.