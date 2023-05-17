المجلس التصديري: هبوط عنيف في صادرات الذهب سجل 57% خلال أول شهرين من 2023

هبطت صادرات الحلى والأحجار الكريمة “الذهب” بنحو 57% لتسجل 139 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، مقابل 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وحلت كندا فى المرتبة الأولى بقائمة الدول المستوردة للذهب المصرى بقيمة 111 مليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 27 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 172 ألف دولار، وفق تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء

وكانت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد انخفضت خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023 بنحو 11%، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.