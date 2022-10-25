المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 50 شركة بالقطاع شاركت في ندوة المصدر المعتمد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة 50 شركة بالقطاع في الندوة التعريفية التي نظمها المجلس بالتعاون مع “الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات” حول “نظام المصدر المعتمد”، وذلك في إطار رؤية المجلس التصديري لتوعية الأعضاء بكافة مستجدات التصدير.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، أن الندوة شهدت مشاركة الدكتورة داليا شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ وهاني ممدوح مدير عام الاتفاقيات التجارية والتحقق ومحمد حامد مدير عام إصدار المنشأ والمهندس أحمد نبيه مدير عام فحص الصادرات.

وأشار المجلس التصديري، إلى أن الندوة تطرقت إلى شرح نظام المصدر المعتمد الذي يتيح للمصدرين أن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر ويعامل هذا المستند كوثيقة إثبات منشأ.

كما أوضح المشاركون في الندوة، الاتفاقيات وقواعد المنشأ المطبقة في نظام المصدر المعتمد والقواعد والشروط والخطوات المطلوبة من الشركات للاشتراك في النظام وقاموا بالرد على جميع استفسارات الحضور.

يشار إلى أن نظام المصدر المعتمد يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للنظام ميزة تمكنهم من الاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ « Eur.1 & Eur-Med » بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر، مع تدوين النص المدرج بقواعد المنشأ لاتفاقيه اليورو متوسطي والتي تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر ” كود مصدر معتمد”، كما يعامل المستند التجاري المدون به النص ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.