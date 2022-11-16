المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 32 شركة تشارك في ندوة اختبارات الجودة

نظم االمجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع “الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات” لأربعاء ندوة تعريفية عن “خدمات اختبارات الجودة للمصدرين المقدمة من الهيئة” بمشاركة 32 شركة.

والندوة من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات المصرية المصدرة من خلال استغلال المعامل الخاصة بالهيئة لإصدار شهادات الجودة المطلوبة للمنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية.

شارك في هذه الندوة الدكتورة سحر العبد رئيس الادارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية والمهندس سيد منصور رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية والمهندس أحمد فراج رئيس الادارة المركزية للمعامل الصناعية وهدى القاضي مدير عام العلاقات العامة والاتصالات الخارجية وخدمة المواطنين والمهندس أحمد علاء مدير الجودة بوحدة شهادات المطابقة.

وشهدت الندوة عرض جميع الاخنبارات والمعامل الخاصة بالمنتجات الصناعية والكميائية والغذائية وفتحوا باب النقاش للرد على كل استفسارات الحضور. شارك في هذه الندوة 50 ممثلا من 32 شركة هندسية.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، في بيان استمرار الفعاليات والندوات وورش العمل التي من شأنها خدمة الاعضاء وتسهيل عمليات التصدير وتعريفهم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بإجراءات التصدير والشهادات المطلوبة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة تشهد مزيد من ورش العمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير سواء من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الجمارك أو مصلحة الضرائب وجميع الوزارات والهيئات ذات الشأن ، وذلك بهدف تسهيل عمليات التصدير وتعريف الشركات الهندسية بكل مستجدات وتفاصيل آليات التصدير للخارج.