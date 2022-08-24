المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم عدة بعثات للمشاركة في معارض عالمية

أكدت مي خيري المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تنظيم عدة مشاركات في المعارض العالمية لزيادة حجم الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة، وخدمة مصدري تلك البضائع.

وقالت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الندوة عقدها المجلس اليوم الاربعاء إن مشاركة أعضاء المجلس خلال سبتمبر المقبل بحوالي 16 شركة بأحد المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية بتركيا، كما سيتم مشاركة قرابة 8 شركات بالمجلس بأحد المعارض المتخصصة أيضا بموسكو خلال سبتمبر.

كما سيتم مشاركة عدد من الشركات بمعرض سيال بباريس بمشاركة حوالي 70 شركة من المجلس كعارضين به، والذي يتم تنظيمه كل عامين، وبدأت النسخة الأولى منه عام 1964 .

ولفتت ” خيري ” إلى أنه سيتم تنظيم زيارة خلال شهر سبتمبر لميناء الأدبية والتعرف على التسهيلات المتاحة من قبل الشركات العاملة به خلال الفترة الأخيرة أمام الصادرات الغذائية وسريعة التلف.

وخلال منتصف شهر نوفمبر المقبل سيقوم المجلس بتنظيم بعثة تجارية للمملكة العربية السعودية، وذلك لتنظيم مباحثات بين الشركات السعودية المختلفة السعودية، بالإضافة إلى الجهات السعودية المتخصصة في الإشراف على الصناعات الغذائية الواردة من السوق المصرية.

وتابعت: إن هذه تعد البعثة الثالثة التي ينظمها المجلس خلال العام الجاري، حيث تم تنظيم بعثتين الى الأردن وكينيا مؤخرا، والتي تأتي بهدف العمل على زيادة الصادرات من الصناعات الغذائية.

كما سيتم خلال الفترة من 11- 12 سبتمبر المقبل تنظيم الدورة التدريبية المتخصصة في أدوات تمويل التجارة واستخدماتها والتي تشمل كل من الاعتمادات المستندية والتحصيلات وخطابات الضمان.

وكان المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر قد أعلن أن صادرات الصناعات الغذائية حققت حوالي 2.17 مليار دولار، في النصف الاول من العام الجاري، بنسبة نمو 2.4%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، والتي كانت حوالي 2.11 مليار دولار.

وأضاف، في بيان الأربعاء الماضي، أن الصادرات إلى الدول العربية تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022، بقيمة 1.08 مليار دولار، تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية، بنسبة تراجع 3% وبقيمة 31 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 427 مليون دولار، بنسبة زيادة 22%، وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار، وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، بنسبة نمو 31%، الدول الافريقية غير العربية، بقيمة 144 مليون دولار، وتمثل 6% من إجمالي الصادرات بنسبة تراجع 24%، أما باقي المجموعات الدولية فكانت الصادرات بقيمة 363 مليون دولار، وتمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، خلال نفس الفترة.

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة 198 مليون دولار، بنسبة زيادة 25%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 148 مليون دولار، وبنمو 31%، وفلسطين بنحو 98 مليون دولار، (زيادة 55%)، ثم ليبيا بقيمة 95 مليون دولار، (نسبة تراجع 11%)، والسودان بقيمة 94 مليون دولار، (نسبة تراجع 7%)، ثم الأردن بقيمة 91 مليون دولار (بزيادة 2%)، والعراق 75 مليون دولار بنمو 75%، ثم اليمن 74 مليون دولار بنمو 12%، وألمانيا 74 مليون دولار بنمو 10%، وفي المركز العاشر الصين بقيمة 73 مليون دولار بتراجع 17%، بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2021.

وبلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة في مصر، خلال النصف الأول من عام 2022، حوالي 1678 شركة ومصنعاً، من بينها 302 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.