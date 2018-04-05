المجلس التصديري للحاصلات: رفع الحظر السعودي رسالة للسودان

النجاري: تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية حد من الآثار السلبية لقرارات الحظر..و20% نموا بنهاية 2018كتبت: دعاء حسنيقال مصطفي النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن إعلان المملكة العربية السعودية، إلغاء الحظر المفروض علي وارداتها من الفراولة والفلفل والجوافه المصنعة والمجمدة من

النجاري: تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية حد من الآثار السلبية لقرارات الحظر..و20% نموا بنهاية 2018





كتبت: دعاء حسني

قال مصطفي النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن إعلان المملكة العربية السعودية، إلغاء الحظر المفروض علي وارداتها من الفراولة والفلفل والجوافه المصنعة والمجمدة من السوق المصرية قبل أيام، بمثابة رسالة إلي السودان لتصحيح مسار الإجراءات المتخذة سابقا ً ضد الصادرات الزراعية المصرية لها.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان رسمي لها امس، رفع السعودية الحظر على صادرات الفراولة والفلفل والجوافه المصنعة والمجمدة والتي كانت فرضته المملكة مؤقتاً علي المحاصيل الثلاثة في 2017، بسبب استخدام متبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

يضيف النجاري ، أن الحظر المفروض من قبل السودان علي واردتها الزراعية من مصر ليس له أي مبررات، مضيفا ً أن قرار السودان يعد سياسياً، و له ظروف محددة وإجراءات تتعلق بآليات لديها لتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية خاصة وأنها سبق وحررت سعر الصرف لديها.

يشير النجاري، إلي زيارة وشيكة لمسئولي ملف الزراعة السعودي لمصر قريباً، سيتم خلالها الإعلان عن رفع الحظر المفروض علي صادرات الجوافه الطازجة لأسواق المملكة، حيث تعد الوحيدة التي لا تزال مشمولة في قرار الحظر السعودي.

يضيف النجاري، أن التصدير يتم حالياً بالقواعد الجديدة عبر الرقابة علي المزراع المنتجة للمحاصيل ، والتأكد مع إتباعها للأساليب المتبعة عالميا إبتداءا من عملية الزراعة حتي التعبئة والتصدير مرورا بتسجيل المزرعة في قوائم تابعة للحجر الزراعي والمجلس التصدير للحاصلات الزراعية، وفقا لما اوردته وزارة الزراعة المصرية امس.

يتابع النجاري، أن القرارات الصادرة كقرار 670 تنظم عمليات الإمداد والزراعة وبرامج مكافحة الآفات ورش المبيدات بالمعايير السليمة.

10-16 شهر فترة الحظر علي 3 محاصيل



تجاوزت فترة الحظر التي فرضتها السعودية علي ثلاثة محاصيل زراعية هم الفلفل والجوافة المصنعة والمجمدة والفراولة مابين 10 -16 شهراً.

حيث اصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في مطلع يناير الماضي قراراين منفصلين ، الأول فرضت به حظراً علي صادات مصر من الفلفل لأرضيها، وتبعته بقرار أخر خلال نفس الشهر بفرض حظرا علي الجوافة المصنعة والمجمدة لأسواقها، لتصل فترة الحظر للمحصولين لقرابة 16 شهراً.

ثم فرضت الهيئة السعودية قرارا ثالثا في يوليو من العام الماضي، بفرض حظرا علي صادرات الفراولة المصرية وبلغت فترة الحظر قرابة 10 أشهر، والقرارات الثلاثة بررتها الجهات السعودية بإستخدام نسب متبقيات في المحاصيل المصدرة تزيد عن المسموح به عالمياً.

كيف أثر الحظر على صادرات القطاع؟



تشير البيانات أن قطاع صادرات الحاصلات الزراعية حقق نموا ً طفيفاً بلغت نسبته قرالبة 3% حيث حققت قيمة صادرات القطاع نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 2.1 مليار دولار، وفقاً للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

يشار، إلي أن عدة دول فرضت حظراً علي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لأسواقها خلال العام الماضي من بينها الكويت، والأردن، والإمارات، والبحرين، وأستراليا، ونجحت مصر مؤخرا في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية، وتم فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالصين وإندونيسيا، وفيتنام، وتايوان، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي .

وتأتي أسواق السعودية والإمارات والكويت من ضمن اكبر 10 دول مستقبلة لصادرات الحاصلات الزراعية المصرية.

يؤكد مصطفي النجاري ، عضو المجلس، أن التنوع في الأسواق المستقبلة لصادرات الحاصلات الزراعية المصرية حد من تأثر صادرات القطاع سلباً العام الماضي جراء قرارت الحظر التي فرضتها السعودية علي 3 من المحاصيل الزراعية ودول أخري.

كشف عن ان حجم صادرات القطاع سجلت 1.5 مليون طن خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري، معتبراً هذا بمثابة مؤشر قوي علي زيادة مؤشرات الحاصلات الزراعية المصرية بنهاية العام الجاري.

وأشار إلي أن توقعات الحكومة الرسمية، ترجح تحقيق القطاع نموا بنحو 201% يصل لنحو 6 مليون طن بنهاية 2018 ، عن المحقق خلال عام 2017.

وإستحوذت 10 دول على ما قيمته 1.3 مليار دولار بما يمثل قرابة 65% من صادرات قطاع الحاصلات الزراعية تتصدرها سوق روسيا الاتحادية بما يمثل 290.52 مليون دولار، تلتها السعودية بما قيمته 286.68 مليون دولار وفى المرتبة الثالثة السوق الهولندى بما قيمته 143.41 مليون دولار، وفقا ً لإحصائيات المجلسى التصديري ديسمبر 2017.

وتحتل بريطانيا وشمال إيرلندا المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بما قيمته 128.62 مليون دولار، ثم الإمارات بنحو 109.46 مليون دولار، ثم إيطاليا 96.43 مليون دولار، وإلى الكويت 84.35 مليون دولار، وإلى العراق ما قيمته 73.19 مليون دولار، فيما احتل السوق الألمانى المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 72.29 مليون دولار،ثم السوق الليبية بما قيمته 18.19 مليون دولار، وفقأ لاحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.