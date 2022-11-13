المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يتابع الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد

اجتمعت بالأمس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة المهندس محمد خليل رئيس اللجنة وعبد الحميد دمرداش رئيس المجلس، والمهندس علي عيسى الرئيس الشرفي للمجلس والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي وحضور من هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي .

وأوضح تقرير صادر عن المجلس أن اجتماع أعضاء اللجنة من الشركات المصدرة للموالح بهدف التنسيق للموسم التصديري الجديد، حيث تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالموسم التصديري وأهم النقاط التي تهم العاملين بالقطاع لضمان موسم تصديري ناجح.

وأكد هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لـ”المـال” أن الاجتماع استهدف في البداية التعامل مع أي أزمة تطرأ بشكل ناجز وعاجل خلال الموسم المقبل الذي ينطلق مطلع ديسمبر المقبل .

وأوضح حسين أن الحضور نقاش ملفي الصحة النباتية ومتبقيات المبيدات لضمان استمرار جودة الصادرات الزراعية المصرية التي تتربع على القمة عالميا للعام الرابع علي التوالي بصادرات 1.8 مليون طن من الموالح .