المجلس التصديري : صادرات النحاس ترتفع إلى 114 مليون دولار خلال 9 شهور (جراف)

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات النحاس بنسبة 17% خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسجلت صادرات النحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي حوالي 114 مليون دولار والتي تعادل حوالي 1.8 مليار جنيه.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي 2019 سجلت حوالي 137 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه.

وأوضح أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الحالي، بقيمة 36.5 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 587.3 مليون جنيه،في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 62.5 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي مليار جنيه.

ولفت المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن تركيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للنحاس خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بقيمة 26.4 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 438 مليون جنيه مقابل 10.5 مليون دولار والتي تعادل حوالي 162 مليون جنيه.

وأكد المجلس التصديري لمواد البناء أن سوريا احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 8.3 ملايين دولار، والتي تقدر بحوالي 132مليون جنيه، بانخفاض 64% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، التي سجلت فيها حوالي 23 مليون دولار والتي تعادل حوالي 408 مليون جنيه.