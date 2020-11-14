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المجلس التصديري : صادرات الرخام والجرانيت تسجل 144 مليون دولار (جراف)

بنسبة بتراجع 11% مقارنة مع نفس الفترة المذكورة من العام الماضي
محمود زكي 8:09 م, السبت, 14 نوفمبر 20 8:09 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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بلغت صادرات الرخام والجرانيت المصرى خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالى 144 مليون دولار، والتي تقدر بحوالى 2.2 مليار جنيه وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء.

وبحسب التقرير، هناك تراجع فى صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 11% خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2019.

وأوضح التقرير الصادر أن حجم الصادرات خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية مايو من العام الماضى قيمة 161 مليون دولار، والتي تقدر بحوالى 2.7 مليار جنيه في تلك الفترة.

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وأضاف التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه عن احتلال ليبيا المرتبة الأولى بين الأكثر استيرادًا للرخام والجرانيت بقيمة 24 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 قيمة 23 مليون دولار.

وأوضح أن السعودية  احتلت المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للرخام والجرانيت بقيمة 20 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الحالي وذلك بصادرات تجاوزت 239 طن فى حين بلغت الصادرات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 14 مليون دولار والتي تعادل حوالى 396 مليون جنيه بنسبة بزيادة  40% عن 2019.

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لفت التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 19.8 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي بكمية تجاوزت 333 طنا، فى حين سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 38 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 655 مليون جنيها، بينما بلغت كمية الرخام والجرانيت 600 طن.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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