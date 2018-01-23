المجلس التصديري: الصناعات المعدنية تتقدم منتجات مواد البناء المصدرة في 2017

محمود زكيقال الدكتور وليد جمال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن العام الماضي 2017 شهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات الخاصة لمواد البناء.وأضاف جمال أن صادرات الصناعات المعدنية شهدت طفرة من إجمالي المواد المصدرة، حيث شهد حديد التسليح نموًا في التصدير بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام ا

محمود زكي



قال الدكتور وليد جمال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن العام الماضي 2017 شهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات الخاصة لمواد البناء.

وأضاف جمال أن صادرات الصناعات المعدنية شهدت طفرة من إجمالي المواد المصدرة، حيث شهد حديد التسليح نموًا في التصدير بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ إجمالي صادراته حوالي 680 مليون دولار، وكذلك الإسمنت

بالإضافة إلى السيراميك والزجاج وكذلك الأدوات الصحية.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن إجمالي الصادرات المصرية في العام الماضي 2017 بلغت حوالي 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات العربية احتلت المرتبة الأولى في حجم الصادرات تلتها دولة الصين، ثم عدد من الدول العربية.

وأوضح أن هناك زيادة في حجم الصادرات بنسبة 7%، إذا تم احتسابها بالدولار، في حين إذا تم احتسابها بالكمية فإن الزيادة بلغت حوالي 40 طنًا تقريبًا مقارنة بالعام 2016.

