المجلس الاستشاري لمهرجان عمان السينمائي يضم 5 مخرجين منهم يسري نصر الله

أعلن الساعات الماضية مهرجان عمان السينمائي الدولي ، عن تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان والذي يضم 5 مخرجين و11 عضو أبرزهم ، المخرج يسري نصر الله والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والفنان اللبناني جورج خباز والمخرجة جيهان الطاهري والفنانة الأردنية صبا مبارك وعبد الرازق عربيات وعمر أبو جابر ولينا دي لادوسيت ومهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام

وأثبت المهرجان نجاحه خلال السنوات السابقة واستقطب آلاف الجماهير والضيوف من الخارج وساعد بترويج الأردن كملتقى ثقافي في المنطقة.

حيث يعتبر هذا المهرجان حدثاً ثقافيًّا مهمّاً للمقيمين في الأردن ولقطاع الأفلام في العالم العربي، يقدم المهرجان مساحةً لصناع الأفلام تتيح لهم الفرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي .