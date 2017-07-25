المجلس الأوروبي يوافق على أولويات الشراكة مع مصر حتى 2020

هاجر عمران:وافق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم على أولويات الشراكة للفترة من 2017 إلى 2020، و تهدف أولويات الشراكة إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط وفق بيان عن الاتحاد الأوروبى منذ قليل.وأضاف البيان أن أولويات الش

هاجر عمران:

وافق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم على أولويات الشراكة للفترة من 2017 إلى 2020، و تهدف أولويات الشراكة إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط وفق بيان عن الاتحاد الأوروبى منذ قليل.

وأضاف البيان أن أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية تعتمد على الالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وترتكز على 3 مجالات رئيسية هى الاقتصاد العصرى المستدام والشراكة فى السياسة الخارجية وتعزيز الاستقرار.

وسيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر فى دفع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر فى رؤية 2030، بهدف بناء مصر مستقرة ومزدهرة، ويشمل التعاون تحديث الاقتصاد وريادة الأعمال، والتجارة والاستثمار، والتنمية والعدالة الاجتماعية، وأمن الطاقة، والبيئة والمناخ.

وسيعزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية؛ وسيعملان معا على تحقيق الاستقرار في جوارهما المشترك وما بعده، والتعاون في إدارة الأزمات، والمساعدات الإنسانية وفق البيان.

وأشار إلبيان إلى أن تعزيز الاستقرار يمثل تحديا مشتركا يواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، يعد تأسيس دولة حديثة وديمقراطية توزع المنافع بإنصاف على كل المواطنين أمرا أساسيا للاستقرار.

ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معا على تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحقوق دستورية لكافة المواطنين، اتساقا مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معا كذلك في مجال الأمن والإرهاب، إضافة إلى إدارة تدفقات الهجرة للمنفعة المتبادلة.

تؤسس أولويات الشراكة إطارا متجددا للمشاركة السياسية وتعزيز التعاون، تم الاتفاق عليهم في سياق سياسة الجوار الأوروبية المعدلة واستراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية للسياسة الخارجية والأمنية.