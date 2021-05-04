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المجلس الأعلى للإعلام يقرر وقف إعلان «السبيكة العقارية»

لحين قيام الشركة المعلنة "صروح" بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
المال - خاص 9:00 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 9:00 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث إعلان ” السبيكة العقارية ” على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وذلك لحين قيام الشركة المعلنة “صروح” بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأرجع المجلس الأعلى للإعلام في بيان ذلك إلى تنفيذ أحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين .

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من شروكة صروح بشأن بيان المجلس الأعلى للإعلام .

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