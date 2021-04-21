ثقافة وفنون

المجلس الأعلى للإعلام يقرر حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطاووس

تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية
رحاب صبحي 5:35 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 5:35 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطاووس بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر بيان منذ يومين ، بالتحقيق فورًا مع المسئولين عن إنتاج مسلسل الطاووس ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، وذلك بعد أن تلقى شكاوى عديدة حول استخدام المسلسل لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، والتي تؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيئ إليها.

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وأكد المجلس، أنه ينحاز إلى حرية الفن وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيئ للفن المصري الأصيل.

وأشار المجلس إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة حفاظًا على الهوية وتماسُك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، والابتعاد عن الحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوىً إيجابيًا يحترم القيم المتعارف عليها.

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وأضاف المجلس أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولًا بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، كما تتلقى اللجنة شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك.

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بقلم رحاب صبحي

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