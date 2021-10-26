المجر تهدي مصر 250 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «استرازينيكا»، صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من حكومة دولة المجر، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن لقاح “استرازينكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وأكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.