«المجر» تدعو مصر إلى الانضمام لائتلاف دولي خاص بقضايا المياه والمناخ

التقى الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والرى ، أندراس كوفاكس – سفير المجر المقيم في مصر والغير مقيم لدي السودان وجنوب السودان واريتريا وتشاد لمناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى بما في ذلك مشروعات محطات رفع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ورحب الدكتور عبد العاطى بالسفير، مشيرا لامتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه، والتي يمكن تبادلها بين البلدين، ومن جانبه عبر السفير المجرى عن شكره للدكتور عبد العاطى، مشيرا للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأطلع الدكتور عبدالعاطى السفير المجرى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، مشيرًا لتطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات.

كما نقل السفير المجرى دعوة انوش أدير رئيس المجر، لمصر للانضمام لائتلاف دولي للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية، والتى تهدف بشكل رئيسى الى التعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الائتلاف، والذى يضم فريق رفيع المستوى “مجلس القادة” أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

كما توجه السفير المجرى بالدعوة للدكتور عبدالعاطى للمشاركة في معرض ومؤتمر تحت عنوان “كوكب بودابست ٢٠٢١”والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٥ ديسمبر ٢٠٢١ بحضور عدد من رؤساء الدول بهدف مناقشة موضوعات الإدارة المستدامة للمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل وغيرها.

وأكد السفير المجرى أن عددا من الفنيين والخبراء سيشاركون في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ – ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما ستشارك الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الأسبوع.