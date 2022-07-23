المجر تدعو الاتحاد الأوروبي لتبني استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا، لأن العقوبات الموقعة على موسكو لم تنجح.

استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا

وأضاف أوربان في كلمة ألقاها في رومانيا “أي استراتيجية جديدة يجب أن تركز على محادثات سلام وصياغة اقتراح سلام جيد، بدلاً من كسب الحرب”.

وأكد أوربان، وهو قومي أُعيد انتخابه لولاية رابعة على التوالي في أبريل، أن المجر ستظل بمنأى عن الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وكان قد قال من قبل إن المجر غير مستعدة لدعم الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسية أو القيود على تلك الواردات، قائلاً إن ذلك سيقوّض اقتصاد بلاده.

وأضاف في كلمة ألقاها في رومانيا أن الاستراتيجية الغربية استندت إلى أربعة ركائز، وهي أن أوكرانيا يمكنها كسب الحرب ضد روسيا بأسلحة حلف شمال الأطلسي، وأن العقوبات ستضعف روسيا وتزعزع استقرار قيادتها، وأن العقوبات ستضر روسيا أكثر من أوروبا، وأن العالم سيصطف لدعم أوروبا.

وأوضح أوربان أن هذه الاستراتيجية فشلت وأسعار الطاقة ارتفعت وأن هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة الآن، مشيراً إلى أن الحكومات في أوروبا تنهار “مثل لعبة الدومينو”. وقال أوربان لأنصاره “نحن نجلس في سيارة بها ثقب في جميع الإطارات الأربعة.. من الواضح تماماً أنه لا يمكن الفوز بالحرب بهذه الطريقة”.

وتابع قائلاً إن أوكرانيا لن تفوز بالحرب بهذه الطريقة “لأن الجيش الروسي يتمتع بأفضلية كبيرة”.