«المجد للاستثمار» تتسلم قطعة أرض لبناء معهد صحي في أخميم الجديدة

تسلمت مؤسسة المجد للاستثمار التعليمي قطعة أرض على مساحة 3.35 فدان من قبل جهاز مدينة أخميم الجديدة.

ووفقاً لبيانات الجهاز ، وتستهدف المؤسسة استغلال قطعة الأرض لإنشاء المعهد التكنولوجي للعلوم الصحية.

و تم إنشاء مدينة أخميم الجديدة بموجب القرار الجمهوري رقم 195 لسنة 2000 والمعدل بقرار رئيس االوزراء رقم 1623 لسنة 2015، وتبلغ المساحة الإجمالية لها نحو 9.9 ألف فدان منها 4.200 ألف فدان كتلة عمرانية، وفقاً لبيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أن المعهد يشمل ثلاثة تخصصات وهي تكنولوجيا صيانة الأجهزة الطبية، تكنولوجيا البصريات والليزر، تكنولوجيا الصناعات الدوائية.

ويقبل المعهد الطلاب الحاصلين على ثانوي عام بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، خريجي معهد فني صحي، خريجي معهد فني صناعي، خريجي الثانوي الأزهري، وخريجي الدبلومات الفنية.

ويبلغ عدد السكان الحالي بالمدينة نحو 200 نسمة، ومن المستهدف الوصول لنحو 120000 بحلول 2050.

ويصل إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمدينة 2432 وحدة إسكان إجتماعي منفذة بمعرفة الهيئة، تم تنفيذ عدد 1664 وحدة، ويجرى تنفيذ عدد 786 وحدة.

ويوجد حوالي 17 مبنى منفذ بمعرفة الهيئة يتنوعوا بين مدارس وملاعب رياضية ووحدات صحية وأسواق تجارية، وغيره.

وسجل حجم الاستثمارات بالمدينة نحو مليار جنيه تتوزع في 6 قطاعات مختلفة، منها 459 مليون جنيه في قطاع الإسكان، و85 مليون جنيه في قطاع الخدمات.

وقدر حجم استثمارات قطاع المرافق بنحو 145 مليون جنيه، وفي قطاع الزراعة بنحو 3 مليون جنيه، وفي قطاع الكهرباء بقيمة 195 مليون، وأخيراً في قطاع الاتصالات والنقل بنحو 116 مليون.