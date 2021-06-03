المجتمع التجارى يرحب بقرار «الوزراء» بزيادة ساعات العمل للأنشطة المختلفة الشهر الحالى

رحب المجتمع التجارى، بالتوقيتات الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات والمقاهى على مستوى المحافظات، بدءًا من مطلع يونيو الحالى، والتى سمحت بمد ساعات العمل بين 2-3 ساعات إضافية مساءً، وهو ما توقعوا أن يتسبب فى زيادة فى حركة المبيعات للأنشطة التجارية والسياحية المختلفة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلنت مايو الماضى، العودة للعمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهى والكافيهات، بدءًا من مطلع يونيو الحالى، بعد أن كان توقيت الإغلاق الساعة 9 مساءً طوال مايو الماضى.

وتكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفًا، على أن تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفًا، وفقًا لقرارات وزير التنمية المحلية عن التوقيت الصيفى لعمل المحال.

كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الخامسة صباحًا، وتغلق الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى، وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أحمد شيحة: ستحدث انتعاشة فى المبيعات لأنها تتناسب مع عادات المستهلكين

يقول أحمد شيحة، صاحب مول الماركتو، ورئيس شركة العالمية للتجارة، إن التوقيتات الجديدة لإغلاق المحال سيتيح ساعات إضافية للبيع، وهو ما يتناسب مع عادات شراء المستهلك المصرى فى فصل الصيف، والذى عادة ما يبدأ قرار الشراء عقب فترة الساعة السادسة أو السابعة مساءً.

وأضاف شيحة، أنه يتوقع زيادة المبيعات الفترة المقبلة عقب بدء تطبيق قرارات الحكومة، فهناك مساحة جديدة للتجار والمستهلكين لإتمام عملية البيع والشراء.

محمد الإمبابى: الحكومة تدرس مد فترة عمل المطاعم السياحية حتى واحدة صباحاً

ويوضح محمد الإمبابى، رئيس غرفة الجيزة التجارية لـ«المال»، أن قرار الحكومة بمد فترات عمل المحال التجارية والمطاعم السياحية بدءًا من يونيو، يأتى فى التوقيت الذى بدأ المصريون فيه توسعة دائرة تلقى لقاح كورونا، حيث اقتربت أعداد الأشخاص الحاصلين على التطعيم من 2 مليون مصرى تقريبًا، كما تشير الأرقام الرسمية إلى بدء تناقص أعداد الإصابات وفقًا لوزارة الصحة المصرية.

ويضيف الإمبابى، أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا من الوفود العربية على المطاعم السياحية، خاصة بعد تخفيف عدد من الدول العربية لإجراءات السفر، ولذلك فإن قرار مد العمل للمطاعم السياحية حتى 12 مساءً قرار إيجابى لتلك الأنشطة، ويسمح برواج فى مبيعات كل الأنشطة، بما فيها المطاعم السياحية.

ويتابع، قائلًا: إن الحكومة تدرس مد فترات عمل المطاعم السياحية والحاصلة على رخصة رسمية بذلك، حتى الواحدة صباحًا بدلًا من غلقها فى الثانية عشرة”.

حسن فوزى: ستقلل الضغط على أصحاب المحال.. وستدفع لتناوب أكثر من وردية على مدار اليوم

ويقول حسن فوزى، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن توقيتات العمل الجديدة للمحال التجارية، ستسهم فى انتعاشة لأصحاب الأعمال، خاصة من اضطروا إلى تقليص فترات العمل إلى وردية واحدة، لكنهم ظلوا محتفظين بكامل العمالة لديهم، ما حملهم أعباء مالية إضافية، كما سيسهم القرار فى زيادة حجم المبيعات.

مجدى توفيق: « العطارة» ستتحسن بين %30-20 كحد أدنى مع بدء التنفيذ

ويقول مجدى توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مد فترة عمل المحال بدءًا من يونيو لتعود إلى العمل بالتوقيتات الصيفية سيسهم فى زيادة المبيعات بنسب من %30-20 كحد أدنى.

وأضاف، أن الأجواء الحارة فى فصل الصيف تجبر المستهلكين على جعل توقيتات الشراء فى الفترات المسائية حتى تخف حدة الحرارة.