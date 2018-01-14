المجتمعات توقع عقد إدارة أول فندقين بالعلمين الجديدة مع ماريوت العالمية

الإسكان: إستراتيجية التنمية العمرانية لشمال سيناء على قائمة الأولوياتبدور إبراهيمكشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة السياحة، خطة شاملة لتطوير القطاع السياحي بمدينة العلمين الجديدة، والذى سيعد أحد الأسس الاقتصادية الرئيسية بال

الإسكان: إستراتيجية التنمية العمرانية لشمال سيناء على قائمة الأولويات



بدور إبراهيم

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة السياحة، خطة شاملة لتطوير القطاع السياحي بمدينة العلمين الجديدة، والذى سيعد أحد الأسس الاقتصادية الرئيسية بالمدينة.

وأضاف أن الخطة ستوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن دعم القطاع بمراكز التعليم والتدريب في مجال السياحة، بالتعاون مع أهم الجامعات ومراكز التدريب والتأهيل العالمية.

وأشار، على هامش المؤتمر الصحفى لتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة ماريوت الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، لإدارة وتشغيل فندقين، سيتم تنفيذهما بمدينة العلمين الجديدة، إلى أن الهيئة تستعد لتطوير مجموعة أخرى من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة العلمين الجديدة، وسيتم الإعلان عنها تباعاً.

وأوضح أن شركة الماريوت العالمية بموجب مذكرة التفاهم تتولى الإشراف الفني على إنشاء وإدارة وتسويق فندق جي دبليو ماريوت بسعة ٢٥٠ غرفة و٥٠ فيلا، والذي يُعد باكورة تطوير المنطقة السياحية بمدينة العلمين الجديدة، وفندق الماريوت بمنطقة أبراج الواجهة البحرية للمدينة بسعة ٣٠٠ غرفة.

وكشفت عادلة رجب نائب وزير السياحة فى تصريحات خاصة لـ”المال” أنه جارٍ التفاوض حاليًا مع عدد من الإدارات العالمية الأخرى لإدارة فنادق جديدة بالمدينة، والتى تعد إحدى المدن التى تمتلك مقومات سياحية كبرى، ومن المتوقع لها جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت ان العام المالى الماضى 2016-2017 شهد زيادة فى حجم السائحين الوافدين الى مصر، بنسبة تتخطى 50 % مقارنة بالعام قبل الماضى.

وأضاف شريف سليم المستشار الفنى لوزارة الاسكان للمشروعات القومية فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن حجم استثمارات مشروعي الفندقين بالعلمين محل مذكرة التفاهم حوالى 2 مليار جنيه.

وأوضح انه سيتم البدء فى تنفيذ الفندقين فور الانتهاء من التخطيط والتصميم، وقد فضلت الهيئة التعاقد مع شركات الإدارة العالمية قبل بدء التنفيذ، مشيرا الى انه سيتم تنفيذ الفندقين على اعلى مستوى.

وقال أليكس كيرياكيدس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا ان توقيع مذكرة التفاهم لإدارة وتشغيل فندقي جي دبليو ماريوت، وماريوت العلمين، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر يشكل إضافة مهمة إلى محفظة ماريوت، لافتا الى ان مصر تعد سوقاً أساسية بالنسبة إلى ماريوت الدولية، التي افتتحت أول فندق لها في إفريقيا عام 1982 وهو فندق ماريوت القاهرة.

وأوضح ان ماريوت الدولية هي أكبر شركة فنادق دولية عاملة في مصر تُشغّل حالياً 18 فندقاً ومنتجعاً، يضمّ أكثر من 7200 غرفة، بالإضافة إلى 7 فنادق أخرى قيد الإنشاء، ستضيف أكثر من 2100 غرفة، بحيث يصبح لدى الشركة بحلول عام 2025، 25 فندقاً عاملاً.