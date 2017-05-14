المجتمعات تطرح 8000 وحدة فى العاصمة الإدارية على المقاولين

كشف المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف العام على قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح 8000 وحدة، خلال أيام علي المقاولين ضمن الحى السكنى الثالث الجارى تنفيذه حاليا بالعاصمة الجديدة، تتضمن 92 عمارة و328 فيلا و157 تاون هاوس.

وقال ممدوح إن الهيئة أنجزت %85 من خطة العام المالى الجارى، ومن المقرر الانتهاء من المتبقى خلال الشهرين المقبلين، مضيفا أن خطة العام المالى الجديد 2017 – 2018 من المتوقع أن تتجاوز تكلفتها 40 مليار جنيه فى ظل حجم المشروعات المستهدف تنفيذها من قبل الدولة فى المرحلة المقبلة.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية وتسليم الحى السكنى «آر 3» والذى يضم حوالى 25 ألفًا و416 وحدة سكنية خلال يونيو 2018.

وأشار إلى أن متوسط معدل الإنجاز فى الأعمال الإنشائية لعمارات الحى السكنى التى تم طرحها للتنفيذ وصل إلى %55 كما يتم بالتوازى تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز واتصالات.

ولفت إلى تنفيذ المرافق مع الأعمال الإنشائية للوحدات لضمان سرعة الإنجاز، كما يتم تنفيذ المرافق داخل أنفاق لعدم الحفر مجدداً والإضرار بالشكل الجمالى للعمارات والمدينة على الأجل الطويل، كما يتم تسليم الوحدات للعملاء تشطيب سوبر لوكس.

وأشار ممدوح إلى أنه سيتم التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية لطرح تلك الوحدات قريبًا على العملاء، لافتا إلى أن شركات المقاولات المصرية بدأت أعمال حفر حى الوزارت ويتم تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية، كما تم بدء أعمال أساسات المسجد ويقع على 100 ألف متر مربع والكنيسة وتقع على 50 ألف متر مربع.

وأشار إلى أنه يجرى التفاوض ودارسة عروض عدد من الشركات الكبرى للحصول على أراضٍ لتنفيذ مولات تجارية وكان قد تم الاتفاق مع مجموعة الحكير لتنفيذ مول العرب، مضيفا أن المراحل المستقبلية من المدينة قد تشهد طرح أراضٍ على الأفراد.

ولفت الى ان الهيئة تقوم بصرف فروق أسعار لشركات المقاولات وتنتظر قانون التعويضات لصرف متغيرات أسعار مواد البناء ومدخلات التنفيذ للشركات.

فى سياق موازٍ، قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جار تنفيذ 17 ألف وحدة سكنية بالحى السكنى «آر 3 » والذى يقام على مساحة1000 فدان، مشيرًا ألى ان مساحات الفيلات التى سيتم طرحها تتراوح بين 300 و800 متر مربع.

وأضاف عبدالمقصود أنه ستتم إقامة فرع لمدارس النيل على مسطح 23 ألف متر، وستشمل العاصمة مدارس حكومية ولغات ودولية لتناسب جميع الفئات كما ستضم جامعات.