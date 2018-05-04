المجتمعات تحذر من التعدى على كردون الشيخ زايد

حذر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين والجهات المختلفة، من التعدى على الأراضى الواقعة داخل قرارى رئيس الجمهورية، رقمى (77) لسنة 2017 بمساحة 8336 فدانا غرب مدينة الشيخ زايد، و(230) لسنة 2017 بمساحة 2584 فدانا شرق مدينة الشيخ زايد، والتى تم ضمها لكردون مدينة الشيخ زايد، حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة.

ودعا المواطنين الذين تقدموا لجهاز المدينة، لتوفيق أوضاعهم بالنسبة لقطع الأراضى المخصصة لهم من شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى فى ضوء الإعلانات المنشورة بتاريخ 9-6 – 2017 و 20- 8- 2017، بشأن الأراضى الواقعة ضمن حدود القرارين (77) و(230) لسنة 2017، إلى التوجه لجهاز مدينة 6 أكتوبر، لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم.

وأكد أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذرا من تعامل أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى، على تلك الأراضى دون الرجوع للجهاز، والانتهاء من دراسة ملفات التقنين، وتقديم المخطط التفصيلى واعتماده، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.