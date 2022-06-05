«المجتمعات العمرانية»: 6 شركات عقارية تتنافس على قطعة أرض في النوبارية الجديدة

تتنافس 6 شركات استثمار عقاري على اقتناص قطعة أرض مخصصة بنشاط مخازن في مدينة النوبارية الجديدة.

وأشارت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن قطعة الأرض تقع على مساحة 625 مترا مربعا، بمنطقة الخدمات الصناعية الأولى بالمدينة.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية تخص تلقيها 6 عروضا فنية مختلفة من شركات عاملة بمجال الاستثمار العقاري، لافتة إلى أنه تم قبول العرض الفني على أن يتم الفتح المالي لهم يوم الإثنين الموافق 6/6/2022.

وأفادت الهيئة أن هذه الشركات هي: “بدجت، والأخوة العرب لحفظ الفواكه والخضروات، وإتش إل آر لتصنيع وتشكيل المعادن، وشركة ويست بلوجون ديفولوبمنت، وجرين موف للتجارة، والإسراء للتصنيع”.

وتمت دراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات بداية من يوم 1/3/2022 حتى يوم 15/3/2022، لقطع الأراضي أقل من 5 أفدنة، بنظام المظاريف المغلقة، وبمقر قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة في تمام الساعة 10 صباحًا.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت طرح 62 قطعة أرض في 19 مدينة جديدة خلال مارس الماضي، بآلية التخصيص الفوري التي تبنتها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضي المطروحة عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكتروني، والتي توضح سيطرة الأراضي المخصصة للأنشطة التجارية على طروحات الهيئة خلال الشهر الحالي.

وعلى صعيد أكثر المدن التي تضم أكبر عدد من الأراضي المطروحة، أشارت بيانات الهيئة إلى أن مدينة القاهرة الجديدة تأتي في المكانة الأولى، تلتها مدينة العاشر من رمضان، وفقاً لعدد الأراضي المطروحة بها.

واحتلت مدينة القاهرة الجديدة قائمة أكثر المدن ارتفاعًا فى سعر المتر الواحد، بعدما طرحت الهيئة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري، وصل سعر المتر بها إلى 58.815 ألف جنيه، تلتها مدينة الشيخ زايد بسعر متر يسجل 39 ألف جنيه مخصصة لنشاط تجاري.