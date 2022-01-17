أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن هناك 5 شركات استثمار عقاري تتنافس على اقتناص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري.

واطلعت المال على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخص تلقّيها 5 عروض مختلفة من شركات الاستثمار العقاري للحصول على قطعة أرض في مدينة بدر بمنطقة مركز خدمات المدينة، قطعة رقم (53).

وتقع قطعة الأرض على مساحة 1449 مترًا مربعًا، ويسجل سعر المتر الواحد 5380 جنيهًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للأرض 7.795 مليون جنيه.

وأكدت بيانات هيئة المجتمعات أن الشركات هي المكتب العربي للمقاولات، وشركة سوتير وجلاكسي للاستيراد والتصدير، شركة وان داي للاستثمار العقاري، شركة هيفن جروب للاستثمار العقاري، شركة الاشراق للتنمية العقارية وإدارة المشروعات، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022.

يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.