قالت بيانات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك 3 شركات استثمار عقاري تتنافس على شراء قطعة أرض مخصصة لنشاط سكني تجاري إداري.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخص تلقّيها 3 عروض فنية مختلفة من 3 شركات بشأن الحصول على قطعة أرض في مدينة العبور.

وذكرت الهيئة أن الشركات هي: شركة الدجوي للاستثمار العقاري، وشركة سيركل للصناعة والاستثمار، وشركة هوم تاون للمقاولات العمومية.

وأضافت هيئة المجتمعات أنه تم قبول العروض الفنية للشركات، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2022، وذلك بمقر قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.