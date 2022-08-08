«المجتمعات العمرانية» : 3 شركات عقارية تتنافس لشراء قطعة أرض في العبور

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك 3 شركات عقارية تتنافس على اقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري. وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة العبور، بحي الصناعية وعلى مساحة 6632 مترًا مربعًا. وحددت الهيئة سعر المتر ليسجل نحو 13750 جنيهًا.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية توضح نتيجة دراسة العروض الفنية المقدَّمة من الفترة 1/5/2022 إلى 15/5/2022 بنظام المظاريف المغلقة.

ووفقًا للمستندات، تلقّت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاثة عروض فنية من شركات تعمل في السوق العقارية.

وتابعت الهيئة أن هذه الشركات هي ( بي تي الدولية للصناعة، والبطل للتجارة، وكرييتف كونستر أكشن كومباني).

وأوضحت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيًّا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء 9/8/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمُدَد التنفيذ،

بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

نصَّت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص،

مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.