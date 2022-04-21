أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك 3 شركات عقارية تتنافس على اقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة 6أكتوبر ، بمركز خدمات الـ 800 فدان، على مساحة 9218 مترا مربعا

و، طرحت الهيئة في شهر فبراير الماضي 6 قطع أراضٍ للبيع بأنشطة متنوعة فى مدينة أكتوبر الجديدة، ومن بينها قطعة مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، وتبلغ مساحتها 627 فدانا، بسعر 1570 جنيها للمتر الواحد، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 4 مليارات جنيه، وكانت باقى الأراضى مخصصة صناعية، وبسعر 1090 للمتر الواحد، وأيضاً لأنشطة تجارية وخدمية.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية تخص تلقيها3 عروض فنيه من شركات عاملة بالسوق العقاري، وذلك خلال الفترة من1/2/202 حتى 15/2/200 لقطع الأراضي أقل من 5 فدان بنظام المظاريف المغلقة.

وذكرت الهيئة أن هذة الشركات هي شركة مارفل للمراكز التجارية، وشركة القدس، والنرجس للتنمية العمرانية. .

وأوضحت الهيئة أنه تم قبول العروض فنياً، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2022

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر

وكانت الهيئة طرحت حوالي 64 قطعة أرض طرحت خلال شهر فبراير الحالى 64 قطعة أرض للبيع فى 24 مدينة جديدة عبر آلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى التي تم طرحها في الشهر السابق، عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكترونى، والتى توضح سيطرة الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية على طروحات الهيئة خلال الشهر الحالى.



وكانت مدينة العاشر من رمضان تحتل الصدارة من حيث عدد الأراضي المطروحة، بينما احتلت مدينة الشيخ زايد قائمة أكثر المدن ارتفاعًا فى سعر المتر الواحد، بعدما طرحت الهيئة قطعة أرض مخصصة لنشاط محطة وقود، وصل سعر المتر بها إلى 21 ألفًا و775 جنيها، تلتها مدينة دمياط الجديدة، بـ13 ألفا و885 جنيها مخصصة لنشاط تجارى، ثم جاءت بعدها «حدائق أكتوبر»، بحوالى 15 ألف جنيه، بشأن قطعة أرض مخصصة لإنشاء محطة خدمة وتموين سيارات