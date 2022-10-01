«المجتمعات العمرانية»: 3 شركات استثمار عقاري تتنافس لشراء قطعة أرض بالشروق

أوضحت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك شركات استثمار عقاري تسعى للحصول على قطعة أرض مخصصة لنشاط رياضي صحي بمدينة الشروق.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع فى مدينة الشروق، وتحديدًا بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية.

وأتاحت الهيئة بيع تلك الأرض خلال شهر أغسطس الماضى، وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى.

“واطلعت “المال” على مستندات الهيئة، والتى أوضحت أن الشركات تقدمت لشراء تلك الأرض خلال شهر أغسطس الماضى، وبنظام المظاريف المغلقة.

وذكرت الهيئة أن هذه الشركات هي “شركة أورا، وأسواق المدينة للتجارة والاستيراد والتصدير، وماي هوم للاستثمار العقاري”.

وأكدت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الإثنين المقبل الموافق 3/10/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم عرض الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، إلى جانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

وتمت إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.