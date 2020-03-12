المجتمعات العمرانية: 1500 عامل و600 معدة لسحب مياه الأمطار من 17 مدينة جديدة

أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن أجهزة المدن الجديدة، التى تشهد سقوطا لكميات كبيرة من الأمطار (17 مدينة جديدة)، تبذل قصارى جهدها فى سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المدن

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هناك أكثر من 1500 عامل، و600 معدة، ما بين سيارات سيول، وعربات مدمجة، ونافورى، وعربات نقل، وطلمبات، وحفارات، غيرها، تعمل منذ صباح اليوم فى سحب مياه الأمطار.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن رؤساء أجهزة المدن، وفرق العمل المختصة، متواجدة فى المواقع على مدار الـ24 ساعة، من أجل سحب تجمعات المياه.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد تابع تطورات حالة الطقس السيء من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، حيث تابع مع المحافظين تطورات الطقس وآثاره والإجراءات التي تتم ، وقال إنه يتابع إحصائيات دقيقة لكميات الأمطار بمختلف المحافظات وحتى هذه اللحظة الأوضاع مستقرة ويعلمون أنه في الساعات المقبلة سوف تزيد كمية الأمطار والرياح.

كما ناشد رئيس الوزراء المواطنين أيضا بالابتعاد عن أعمدة الإنارة لعدم التعرض لصعق أو حدوث أي نوع من أنواع هذه الحوادث .

وأوضح أن هناك احتمالية لتقليل ضغط المياه مع كثافة الأمطار للمساعدة في أن تستوعب المواسير وشبكات الصرف كمية الأمطار بدرجة أكبر، ويمكن أن تنقطع المياه في بعض المناطق.

وأكد مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه كل قطاعات الدولة للاستعداد لمواجهة أي ظروف بسبب موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد.

وقال إن القوات المسلحة مستعدة للتدخل عند الحاجة، وهناك استعدادات من وزارة الداخلية ورجالها من ضباط وأمناء شرطة وجنود يتواجدون في كل مكان في الشارع.