«المجتمعات العمرانية» : منافسة شرسة بين 6 كيانات عقارية على قطعة أرض في العبور

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة من شركات عاملة بالسوق العقارية، وذلك خلال الفترة من 1/5/2022 حتى 15/5/ 2022 بنظام المظاريف المغلقة.

وكشفت نتيجة دراسة العروض الفنية تنافس 6 كيانات عقارية على اقتناص قطعة أرض في مدينة العبور، وفقاً لمستندات لهيئة المجتمعات حصلت “المال” على نسخة منها.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض مخصصة لنشاط تجاري إداري سكني، وتقع تحديدًا في الحي التاسع.

وكان سعر المتر للأرض المخصصة لنشاط تجاري إداري سكني بمدينة العبور إبان شهر مايو المنقضي يبلغ نحو 9020 جنيهًا، وفقًا لبيانات الهيئة المنشورة عبر موقعها الإلكتروني آنذاك.

وأفادت المستندات بأن هذه الشركات هي (بيت العمارة للاستثمار والتطوير العقاري، السماح للمقاولات، وام للاستثمار العقاري، موطن للمقاولات والتوريدات العمومية، إيه إيه إم إن للاستثمار العقاري، زهرة بدر للاستثمار العقاري).

وبيَّنت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الأربعاء 10/8/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ،

بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصّت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص،

مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزاري.