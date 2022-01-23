“المجتمعات العمرانية”: منافسة شرسة بين 13 شركة لاقتناص قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة

قالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن هناك 13 شركة استثمار عقاري تتنافس على اقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية تخص تلقيها 13 عرضاً مختلفاَ من شركات عاملة بالسوق العقارية، لامتلاك قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة، بمركز خدمات الحي الأول مخصصة لنشاط تجاري.

وذكرت الهيئة أن هذة الشركات هي: “فرجينيا للاستثمار العقاري”، العمدة للاستثمار العقاري”، وشركة الحجازي لتجارة التجزئة والجملة”، “صيدليات عابدين فارما”، “الشهاب للتجارة والاستثمار العقاري”، “الرحبا للمستلزمات الطبية والتوريدات”، “اليسر للاستثمار العقاري”، “كنان العقارية”، “إكس إيجيبت للاستثمار”، أبناء الخولي للاستثمار العقاري”، “الملكة للتجارة والتوزيع”، “بيرفكس بيلدينج للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية”، “المصطفى للاستثمار العقاري”.

وأوضحت الهيئة أنه تم قبول العروض فنياً، ومن المقرر الفتح المالي لها يو الإثنين الموافق 24/1/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.