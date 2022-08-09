«المجتمعات العمرانية»: منافسة بين 3 شركات عقارية لاقتناص قطعة أرض في العبور الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن منافسة بين ثلاث شركات للحصول على قطعة أرض في مدينة العبور الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض مخصصة لنشاط تجاري إداري سكني، وتقع تحديداً في منطقة الـ 2600 فدان.

وسجل سعر المتر لقطعة الأرض المخصصة لنشاط تجاري إداري سكني في طروحات الهيئة أثناء مايو المنقضي نحو 7140 حنيها.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية توضح نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة خلال الفترة من 1/5/2022 حتى 15/5/2022 بنظام المظاريف المغلقة.

وطبقاً للمستندات، تلقت الهيئة 3 عروض فنية من شركات تعمل في السوق العقارية.

وأفادت الهيئة أن هذه الشركات هي (نيو بتر لايف للتجارة والمقاولات، موطن للمقاولات والتوريدات العمومية، الشرق للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات).

وذكرت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الأربعاء 10/8/2022

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.