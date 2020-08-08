عقـــارات

المجتمعات العمرانية: فتح باب التقدم على أراضي الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر

التقديم يبدأ من الغد ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري
خالد الأسمر 4:21 م, السبت, 8 أغسطس 20 4:21 م, السبت, 8 أغسطس 20

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قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التقدم على أراضي الحزام الأخضر، الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمدينة 6 أكتوبر، البالغ مساحتها 12494 فدانًا.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، عن موعد التقدم ليبدأ من غدٍ الأحد 9 أغسطس ويستمر حتى الأحد 23 من الشهر ذاته، كمهلة أخيرة للتعامل مع الأرض المذكورة، للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة للتقدم بمستندات الملكية وتحديد نظام السداد “عيني – نقدي” على أن يتم الالتزام بتاريخ السداد 1 / 1 / 2019 للتعامل النقدي محملا بالأعباء من ذلك التاريخ.

آخر موعد لإبرام العقود

وأفاد الإعلان الصادر عن الهيئة، أنه تم تحديد تاريخ 13 / 12 / 2020 كآخر موعد لإبرام العقود مع المتقدمين للسداد العيني أو النقدي لمساحة لا تقل عن 5 أفدنة.

وأوضح البيان، أنه حال عدم التقدم أو التعاقد في الفترة المذكورة تعتبر هذه الحالات ملغاة ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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